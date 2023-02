Nächtliche Sperrung der A1 wegen Betonplattensanierung

Die Autobahn 1 wird in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar zwischen den Anschlussstellen Ratekau und Pansdorf in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Grund sei die Sanierung von Betonplatten, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Die Sperrung werde am 22. Februar um 19.00 Uhr beginnen und voraussichtlich am Folgetag um 6.00 Uhr beendet sein, sagte eine Sprecherin am Freitag.