Gesetz über Finanzausgleich muss nachgebessert werden

Der kommunale Finanzausgleich in Schleswig-Holstein muss zum Teil neu geregelt werden. Das hat das Landesverfassungsgericht in Schleswig am Freitag entschieden. Bis Ende 2024 muss der Bedarf der sogenannten zentralen Orte überarbeitet werden. Dabei muss sich das Land künftig am tatsächlichen Bedarf der Orte orientieren. Die Höhe der Masse, aus der zentrale Orte ihr Geld erhalten, muss neu festgelegt werden. Bis zur Neuregelung sind aber die alten Vorschriften weiterhin anzuwenden.