Gedenkveranstaltung für Erdbebenopfer in Kiel

Die Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein hat für den Mittwoch nächster Woche zu einer öffentlichen Gedenkstunde für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Nordsyrien eingeladen. Zu der Veranstaltung auf dem Rathausplatz in Kiel werden unter anderen Landtagspräsidentin Kristina Herbst, Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) erwartet, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Die Türkische Gemeinde bat darum, auf Transparente, Plakate und ähnliches zu verzichten und stattdessen im Gedenken an die Opfer mitgebrachte Kerzen zu entzünden.