Betrunkener mit Schusswaffe ohne Führerschein baut Unfall

Neumünster. Betrunken, ohne Führerschein, aber mit scharfer Schusswaffe im Auto: Ein 40 Jahre alter Mann aus Bremen hat in Neumünster auf der Flucht vor der Polizei zwei Autos beschädigt und einen Carport zerstört. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Beamte wollten den Mann am frühen Donnerstagabend kontrollieren, weil er durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Anhaltesignale ignorierte der Fahrer und beschleunigte stattdessen in einer Tempo-30-Zone auf rund 70 Kilometer pro Stunde. Dabei verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über den Wagen, rammte ein Auto und prallte ungebremst in ein Carport. Dabei wurden auch ein weiteres Auto und ein zweiter Carport beschädigt.

Der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab 3,3 Promille. Die Polizisten stellen eine scharfe Schusswaffe in dem Wagen sicher. Auf den 40-Jährigen kommen jetzt Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

