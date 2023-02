B404 bei Nettelsee vier Wochen lang voll gesperrt

Nettelsee (dpa/lno). Wer mit dem Auto zwischen Kiel und dem Südosten Schleswig-Holsteins unterwegs ist, muss vier Wochen lang erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Für den Ausbau der B404 zur Autobahn 21 wird die Strecke zwischen Klein Barkau und Nettelsee (Kreis Plön) von diesem Montag an bis zum 19. März voll gesperrt, wie die Autobahngesellschaft des Bundes angekündigt hat. Dies sei wegen Erdarbeiten erforderlich.

Die großräumige Umleitung in Fahrtrichtung Kiel führt von der A21 ab der Anschlussstelle Wahlstedt über die B205 zur Anschlussstelle Neumünster-Süd der A7. Umgekehrt ist es die gleiche Strecke. Auch für den Anliegerverkehr ist die B404 in dem genannten Zeitraum zwischen Klein Barkau und Nettelsee voll gesperrt. Der Busverkehr wird in dem Bereich ebenfalls stark eingeschränkt sein. Die B404/A21 ist neben der A7 die wichtigste Nord/Süd-Achse in Schleswig-Holstein.

Bis 2026 baut die Autobahn GmbH die B404 zwischen Klein Barkau und Löptin (Kreis Plön) auf 7,8 Kilometern Länge zur A21 aus. Zwischen Löptin und der A1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) ist dies bisher auf einer Länge von rund 54 Kilometern geschehen.

