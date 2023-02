Hamburg U3 fährt am Samstag eingeschränkt

Die Hamburger U-Bahn-Linie 3 wird an diesem Samstag nicht zwischen den Stationen Barmbek und Kellinghusenstraße verkehren. Betroffen seien beide Richtungen, teilte die Hamburger Hochbahn mit. Grund seien Baugrunduntersuchungen an den Gleisen, die den barrierefreien Ausbau der U3-Haltestelle Sierichstraße im Stadtteil Winterhude vorbereiten, der im Jahr 2028 stattfinden soll. Die U-Bahn werde dort am Samstag zwischen 7.00 und 17.00 Uhr nicht fahren. Stattdessen gebe es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Fahrzeit könne sich deshalb um bis zu 20 Minuten verlängern.