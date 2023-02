Warnstreiks an Flughäfen: Keine Starts und Landungen

Am Flughafen Hamburg steht ab Donnerstag, 22.00 Uhr, wegen eines Warnstreiks für 24 Stunden alles still. „Es finden definitiv keine Starts und Landungen statt“, sagte eine Airport-Sprecherin. Fluggäste seien gebeten, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Ursprünglich hatte der Flughafen am Freitag rund 32 000 an- und abreisende Passagiere bei 253 Flügen erwartet. Neben Hamburg will die Gewerkschaft Verdi auch die Airports in München, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen lahmlegen.