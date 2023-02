Synode der Nordkirche will Mindestquote für junge Menschen

Rund um den ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine tagt die Landessynode der Nordkirche. Das Zusammentreffen sei zufällig, sagt Kirchensprecher Schulz. „Aber der Krieg wird während der Tagung mehrfach eine Rolle spielen“, sagt er.

Travemünde. Am 23. Februar beginnt in Lübeck-Travemünde die Tagung der Landessynode der Nordkirche. Bis zum 25. Februar wollen die 150 Synodalen nach Angaben der Nordkirche vom Donnerstag mehrere Kirchengesetze diskutieren und verabschieden. Darunter ist ein Gesetz, das für die Synode eine obligatorische Mindestquote für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren festlegt. Sie sollen nach Angaben der Landessynode künftig zehn Prozent der stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums stellen.

Die Synodentagung fällt mit dem ersten Jahrestag des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs auf die Ukraine zusammen. „Das ist ein zufälliges Zusammentreffen, aber der Krieg wird während der Synode natürlich mehrfach eine Rolle spielen“, sagte der Pressesprecher der Nordkirche, Dieter Schulz. So werde der Jahrestag unter anderem im öffentlichen Gottesdienst zur Eröffnung der Synode am Donnerstag (10.00 Uhr) in der Travemünder St. Lorenz-Kirche eine Rolle spielen, sagte Schulz.

Weitere Themen der Synode sind unter anderem ein Kirchengesetz über den Einsatz von Informationstechnologie (IT-Gesetz). Es soll den Angaben zufolge die Zusammenarbeit aller hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen in der Nordkirche auf einer gemeinsamen Plattform erleichtern. Derzeit seien auf den verschiedenen Ebenen der Nordkirche noch viele verschiedene Lösungen im Einsatz, die die Zusammenarbeit oft erschwerten, sagte Schulz.

