18-Jähriger ohne Führerschein überschlägt sich mit Auto

Ein junger Mann ohne Führerschein hat sich mit einem Auto in Kiel überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 18-Jährige am Mittwochabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Er habe die Kontrolle über den Wagen verloren, der einen Zaun durchbrach und sich überschlug. Der 18-Jährige sei unverletzt geblieben und vom Unfallort geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wagen wurde sichergestellt. Später am Abend meldete sich der 18-Jährige als Unfallfahrer bei der Polizei. Er war nicht betrunken und hatte keine Drogen genommen. Einen Führerschein konnte er jedoch nicht vorlegen.