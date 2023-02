Viele Schauspielstars beim Hamburger Theater Festival

Schauspielstars wie Matthias Brandt, Joachim Meyerhoff, Charly Hübner, Angela Winkler, Fritzi Haberlandt und Susanne Wolff sind in diesem Jahr beim Hamburger Theater Festival zu erleben. Vom 16. Mai bis zum 15. Juni präsentiert das private Festival auf verschiedenen Hamburger Bühnen bemerkenswerte Theaterinszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum, teilten die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mit. Das Festival wird auch in seinem 15. Jahr durch Spenden, Sponsorengelder und Einnahmen aus dem Kartenverkauf finanziert.