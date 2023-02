Interesse aus Schweden: Kiel will Fridjonsson nicht abgeben

Stürmer Hólmbert Aron Fridjonsson von Holstein Kiel wird offenbar vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF umworben. Das berichtet die schwedische Zeitung „Aftonbladet“. Anders als in Deutschland sind Spielertransfers in den meisten skandinavischen Fußball-Ligen noch bis Ende März möglich. Die Kieler wollen den 29 Jahre alten Isländer allerdings nicht abgeben.

Kiel. Stürmer Hólmbert Aron Fridjonsson von Holstein Kiel wird offenbar vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF umworben. Das berichtet die schwedische Zeitung „Aftonbladet“. Anders als in Deutschland sind Spielertransfers in den meisten skandinavischen Fußball-Ligen noch bis Ende März möglich. Die Kieler wollen den 29 Jahre alten Isländer allerdings nicht abgeben.

„Einen Erste-Elf-Spieler abgeben: Damit tue ich mich als Trainer schwer“, sagte Holstein-Coach Marcel Rapp am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum nächsten Zweitliga-Spiel bei Eintracht Braunschweig (Freitag, 18.30 Uhr/Sky). „Er bringt bei uns eine Sache ein, die wir so noch nicht hatten.“

Die Kieler hatten Fridjonsson im Sommer 2021 vom italienischen Club Brescia Calcio verpflichtet, nach einem enttäuschenden halben Jahr aber von Februar bis Dezember 2022 an Lilleström SK in Norwegen ausgeliehen. Noch in der Winterpause schien der Stürmer keine Zukunft mehr bei den „Störchen“ zu haben. Doch Fridjonsson überzeugte während der Vorbereitung auf die Rückrunde und gehörte zuletzt bei der 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg zur Kieler Anfangsformation.

„Er kam zurück. Er hatte vorher ein Jahr regelmäßig gespielt. Das war ein ganz anderer Spieler als der, den ich aus den ersten Monaten kannte“, sagte Rapp.

Auch Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver stellte im Gespräch mit den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag) klar: „Wir haben kein Angebot vorliegen, aber bereits dem Spieler und seinem Berater gesagt, dass wir Hólmbert in dieser Transferperiode nicht abgeben wollen. Seine Verfassung und unsere derzeitige Verletztensituation im Sturm begründen diese Entscheidung.“

