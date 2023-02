Verdi ruft zu erstem Warnstreik im öffentlichen Dienst auf

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im öffentlichen Dienst für Donnerstag in Hamburg zu einem ersten ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Mit Einschränkungen müssen unter anderem Fahrgäste der Hadag-Fähren im Hafen rechnen. Deren Beschäftigte sind von 4.00 Uhr an zum Warnstreik aufgerufen und sollen sich um 8.00 Uhr der Kundgebung am Alten Elbtunnel anschließen. Außerdem sind unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburg Port Authority, der Bundesagentur für Arbeit und der Verbraucherzentrale Hamburg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.