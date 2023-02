Schmid und Cavoli als Ehrengäste beim Matthiae-Mahl

Beim ersten Matthiae-Mahl in Hamburg nach der Corona-Pandemie sind als Ehrengäste OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid und der Nato-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli geladen. Das traditionelle Abendessen im Festsaal des Rathauses am 3. März steht unter dem Motto „Sicherheit in der Zeitenwende“, wie der Senat am Mittwoch mitteilte. Das Essen soll einen Rahmen bieten für einen Austausch zu Frieden und Sicherheit und zur Neuorientierung in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Hamburg (dpa/lno). Beim ersten Matthiae-Mahl in Hamburg nach der Corona-Pandemie sind als Ehrengäste OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid und der Nato-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli geladen. Das traditionelle Abendessen im Festsaal des Rathauses am 3. März steht unter dem Motto „Sicherheit in der Zeitenwende“, wie der Senat am Mittwoch mitteilte. Das Essen soll einen Rahmen bieten für einen Austausch zu Frieden und Sicherheit und zur Neuorientierung in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Die deutsche Diplomatin Schmid ist seit 2021 Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die sich als weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation für Friedenssicherung, Stabilität und Demokratie in 57 Staaten von Nordamerika bis Zentralasien versteht.

US-General Cavoli ist seit Juli 2022 Oberbefehlshaber der Nato und zugleich Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa. Er gilt den Angaben zufolge als Russlandkenner und verantwortet die Planung und Ausführung der militärischen Maßnahmen zur Bündnisverteidigung.

Das Matthiae-Mahl wird seit 1356 in Hamburg in der Regel rund um den Matthias-Tag am 24. Februar gefeiert. Der Senat lädt traditionell rund 400 Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sowie das gesamte Konsularische Korps ein. Neben dem Ersten Bürgermeister sprechen traditionell ein ausländischer und ein deutscher Ehrengast zu den Gästen.

