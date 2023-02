Towers verstärken sich mit US-Amerikaner Davis

Die Veolia Towers Hamburg haben für die restliche Saison in der Basketball-Bundesliga den US-Amerikaner Jordan Davis verpflichtet. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der 25-Jährige ist der siebte Importspieler im Team von Cheftrainer Benka Barloschky. Im Eurocup ist Davis allerdings nicht spielberechtigt.

„Bei der Suche nach Verstärkung ging es für uns darum, einen Spieler zu finden, der mit seinen Fähigkeiten zum Grundgerüst der Mannschaft passt, gleichzeitig dem Team aber noch einmal eine neue Facette verleihen kann“, wird Geschäftsführer Marvin Willoughby in der Mitteilung zitiert. Davis wechselt vom spanischen Erstligisten UCAM Murcia zum aktuellen Tabellen-13., und damit auch zurück in die BBL. In der Saison 2019/2020 war der Guard bereits für Rasta Vechta aufgelaufen.

