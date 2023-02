Sportbootunfall mit zwei Toten wird neu aufgerollt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Der Sportbootunfall mit zwei Toten auf dem Fluss Barßeler Tief in Ostfriesland kommt nach fast sieben Jahren in Hamburg noch einmal vor Gericht. Das Hanseatische Oberlandesgericht wird sich ab dem 2. März mit der Berufung gegen das Urteil der ersten Instanz befassen, des Schifffahrtsgerichts am Amtsgericht Emden. Das teilte das Oberlandesgericht am Mittwoch mit. Zuerst hatten Zeitungen in der Region über die Neuauflage des Prozesses berichtet.