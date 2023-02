Kriminalität 17-Jähriger nach Raub in Norderstedt in Haft

Nach Raub und räuberischer Erpressung in Norderstedt sitzt ein 17-jähriger Jugendlicher in Haft. Gemeinsam mit einem 14-Jährigen wurde er am frühen Sonntagmorgen festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sollen die beiden Jugendlichen einen 17-Jährigen im Willy-Brandt-Park angesprochen und Wertsachen gefordert haben. Dabei hätten sie mit Gewalt gedroht. Die Täter zwangen ihr Opfer auch, Geld vom Konto abzuheben.