Verbände mit Forderungskatalog zur Flüchtlingspolitik

Vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen an diesem Donnerstag haben Hilfsorganisationen aus Schleswig-Holstein der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden einen Forderungskatalog unterbreitet. Der Flüchtlingsgipfel sei eine Gelegenheit, „eingedenk offenkundiger zuwanderungspolitischer Bedarfslagen zu Augenmaß und flüchtlingspolitischer Vernunft zurückzukehren“, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Offenen Brief. „Denn wir brauchen Zuwanderung. Wir schaffen das. Wir haben Platz.“