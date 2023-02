Towers in München gefordert: „Eines der besten Teams“

Drei Tage nach dem Sieg gegen Schlusslicht Bayreuth wartet für die Veolia Towers Hamburg (14.) in der Basketball-Bundesliga ein Kontrastprogramm. Am Dienstag (19.00 Uhr) sind die Hanseaten zu Gast beim FC Bayern München (3.) und wissen um ihre Außenseiterrolle in der Partie beim Mitfavoriten auf den Titel. „München ist ein starkes Euroleague-Kaliber, das ist nicht nur an der Größe des Kaders, sondern auch an der Qualität der Einzelspieler klar erkennbar. Sie sind eines der besten Teams in der BBL“, sagte Towers-Coach Benka Barloschky.

Der 35-Jährige hofft aber, dass sein Team den Enthusiasmus vom Wochenende mitnimmt. Am vergangenen Samstag hatten sich die Hamburger mit dem Sieg über Bayreuth nach zuvor sechs Niederlagen etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Die Bayern ihrerseits kamen am Sonntag zu einem 79:58-Sieg beim Tabellensiebten Niners Chemnitz.

Dass die Hamburger wie in der Hinrunde über München triumphieren, käme angesichts der sportlichen Entwicklung beider Clubs im weiteren Saisonverlauf einer Sensation gleich. Doch Towers-Profi Jonas Wohlfahrt-Bottermann stellte klar: „Für mich ist der Abstieg eine rote Linie - ich will nicht unten drinstehen.“ Er verwies auf Seth Hinrichs, der als Kapitän klargemacht habe, nicht nur darüber zu reden, sondern dass man es auch zeigen muss. „Ich will alles tun, dass wir da unten rauskommen“, betonte der 32-Jährige. Ein möglicher Vorteil für die Hamburger: Sie bestreiten ihr letztes Spiel vor der Pause wegen der WM-Qualifikation. Der FC Bayern München erwartet dagegen am Samstag noch Alba Berlin im Pokal-Halbfinale.

