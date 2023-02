Schleswig-Holstein hat Gesprächsbedarf bei Krankenhausreform

Die geplante Krankenhausreform des Bundes stößt in Schleswig-Holstein auf Kritik und Gesprächsbedarf. „Wir wissen alle, dass wir eine Krankenhausstrukturreform brauchen“, sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Montag. Sie dürfe aber nicht dazu führen, dass bestehende gute Strukturen zerschlagen werden. Die Reform müsse den Bundesländern Gestaltungsmöglichkeiten offen lassen. Schleswig-Holstein mit Inseln und Halligen sei nicht mit anderen Bundesländern zu vergleichen.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken spricht in Kiel.

Eine Folge der Reform wäre nach von der Deckens Angaben, dass es zum Beispiel weniger Krankenhäuser mit Geburtshilfeabteilungen in Schleswig-Holstein geben würde. Die Ministerin sagte, bis zum Sommer wollten Bund und Länder gemeinsam in wöchentlichen Sitzungen über die Ausgestaltung der Reform sprechen. Anfang 2024 soll die Reform in Kraft treten.

