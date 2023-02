Kinderrechte sollen in Präambel der Verfassung

Hamburgs rot-grüne Koalition und die CDU als größte Oppositionsfraktion wollen Kinderrechte und den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus als zentrale Ziele in der Präambel der Landesverfassung verankern. Gleiches gelte für den Einsatz für ein starkes Europa, heißt es in dem am Montag vorgelegten interfraktionellen Antrag, der an diesem Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft verabschiedet werden soll. Da SPD und Grüne über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament verfügen, könnten sie die Verfassungsänderung auch alleine durchsetzen.