Ex-Mann schweigt nach gewaltsamem Tod von Rendsburgerin

Nach dem Fund einer gewaltsam getöteten Frau bei Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) hat der Tatverdächtige bislang noch keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. „Er schweigt“, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Noch sei unklar, wo die Frau die tödlichen Stichverletzungen erlitten hat. „Wir suchen noch den Tatort.“ Spaziergänger hatten die Leiche der 42 Jahre alten Rendsburgerin am Samstag in der Feldmark entdeckt.