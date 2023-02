Gedenkveranstaltung für die Opfer des Erdbebens vor Rathaus

Mit einer Trauerveranstaltung vor dem Hamburger Rathaus wollen am Montagabend (19.30 Uhr) zahlreiche Organisationen der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien gedenken. Aufgerufen zu der Veranstaltung haben unter anderem Unternehmer ohne Grenzen, der DGB Hamburg und das Interreligiöse Forum Hamburg, wie die Veranstalter mitteilten. Es wird gebeten, auf Fahnen oder Transparente zu verzichten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen stattdessen Kerzen mitbringen, die dann auf dem Rathausmarkt in einer Gedenkminute entzündet werden sollen.