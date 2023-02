Ministerpräsident Günther: Kein Weiter so in Berlin

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sieht nach der Wahl in Berlin einen klaren Sieg der CDU. „Mit dem besten Wahlergebnis seit 23 Jahren ist die CDU stärkste Kraft geworden und hat SPD und Grüne mit 10 Prozent Vorsprung hinter sich gelassen“, sagte Daniel Günther am Sonntag in Kiel. Ein Weiter so hätten die Berlinerinnen und Berliner damit mit Sicherheit nicht zum Ausdruck gebracht. Günther sieht in dem Ergebnis eine Chance auf einen Neuanfang unter Führung des Berliner CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner.