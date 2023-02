Rechtsextremismus Mann greift Bahn-Mitarbeiter am Hauptbahnhof in Hamburg an

Nach rechtsextremen Äußerungen und dem Angriff auf Bahn-Mitarbeiter hat die Polizei einen 39-jährigen Mann am Hamburger Hauptbahnhof zeitweise festgenommen. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, soll der alkoholisierte Mann zunächst in der Linie S3 ohne Fahrschein angetroffen worden sein, am Hauptbahnhof musste er deshalb aussteigen. Dort beleidigte und bedrohte der Mann die Bahnangestellten den Darstellungen nach schwer, rief mehrfach „Sieg Heil“ und schlug einem der Angestellten der Bahn ins Gesicht.