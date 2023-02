Bürgermeister Tschentscher: Hilfe für Erdbeben-Opfer

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat um Hilfe für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gebeten. In einem Gespräch mit Emine Derya Kara, Generalkonsulin der Republik Türkei in Hamburg, hat er die Unterstützung Hamburgs im Rahmen der bundesweit koordinierten Katastrophenhilfe zugesichert.

Hamburg (dpa/lno). Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat um Hilfe für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gebeten. In einem Gespräch mit Emine Derya Kara, Generalkonsulin der Republik Türkei in Hamburg, hat er die Unterstützung Hamburgs im Rahmen der bundesweit koordinierten Katastrophenhilfe zugesichert.

„In dieser schweren Zeit steht Hamburg an der Seite der Menschen in der Türkei und Syrien. Wir sind in Gedanken bei den Opfern, unser Beileid und Mitgefühl gilt den Verletzten, den Angehörigen und denjenigen, die weiterhin um vermisste Personen bangen müssen“, sagte Tschentscher. Gleichzeitig dankte der Bürgermeister allen Hamburgerinnen und Hamburgern, die die Arbeit der Hilfsorganisationen durch Sach- und Geldspenden unterstützen.

Bürgerinnen und Bürger, die den Menschen in den betroffenen Regionen helfen möchten, sollten sich an die vertrauenswürdigen Hilfsorganisationen wenden. Die Organisationen kennen die Bedarfe in den Krisenregionen und führen sie mit den Angeboten aus der Bevölkerung strukturiert zusammen. Von selbst organisierten Reisen in die Regionen rät die Bundesregierung dringend ab.

Mit einer Trauerveranstaltung vor dem Hamburger Rathaus wollen am Montagabend zahlreiche Organisationen der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien gedenken. Aufgerufen zu der Veranstaltung haben unter anderem Unternehmer ohne Grenzen, der DGB Hamburg und das Interreligiöse Forum Hamburg, wie die Veranstalter mitteilten. Auch Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, die Vorsitzende des Interreligiösen Forums Hamburg, Bischöfin Kirsten Fehrs, und die DGB-Hamburg-Vorsitzende Tanja Chawla werden teilnehmen.

