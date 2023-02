Kaiserslautern wird für St. Pauli zum „großen Charaktertest“

Fabian Hürzeler, Trainer FC St. Pauli, steht am Spielrand.

Für Hamburgs Trainer Fabian Hürzeler ist der Gast aus der Pfalz momentan der „stärkste Gegner in der 2. Liga“. Gewinnen will St. Pauli das Heimspiel gegen den Aufsteiger am Sonntag aber dennoch.