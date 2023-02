Polizei stellt Beweismaterial zu Kinderpornografie sicher

Die Ermittlungsgruppe Kinderpornografie der Polizei Itzehoe hat 27 Wohnungen von 23 tatverdächtigen Männern in den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen durchsucht. Die Durchsuchungen am Donnerstag liefen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial auf technischen Geräten wie Computern und Smartphones beschlagnahmt, wie die Polizei Itzehoe am Freitag mitteilte. Dieses werde nun durch spezialisierte Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet.