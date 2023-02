Initiative zum sozialen Wohnungsbau im Bundesrat gestoppt

Hamburg ist mit einer Gesetzesinitiative zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Bundesrat gescheitert. Die Initiative, mit der es möglich werden sollte, die Errichtung von geförderten Wohnungen bereits in Bebauungsplänen festzuschreiben, fand am Freitag in der Länderkammer keine Mehrheit. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD), die zuvor dafür geworben hatte, warf den Ländern mit CDU-Regierungsbeteiligung Blockadehaltung vor. „Diese Oppositionspolitik der CDU über den Bundesrat geht zu Lasten der Menschen mit niedrigem Einkommen in diesem Land, die dringend auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind“, sagte sie.