Towers-Profi Meisner vor Spiel: „Müssen Dramatik verstehen“

Hamburg (dpa/lno). Lukas Meisner vom abstiegsbedrohten Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg hat Klartext gesprochen. Vor der Partie des Tabellen-15. aus der Hansestadt gegen das Schlusslicht Medi Bayreuth am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) sagte der Forward: „Dieses Team ist in einer Position, die ist noch schlechter als die, in der wir uns gerade befinden. Da ist es für uns wichtig, die Dramatik dieses Spiels auch irgendwie zu verstehen und auch die Notwendigkeit, dieses Spiel zu gewinnen.“

Am vergangenen Montag hatten die Towers nach einer über weite Strecken desolaten Leistung mit 56:90 in Würzburg verloren. Am Mittwoch folgte ein 66:83 bei den London Lions im Eurocup. Trotz der erneut klaren Niederlage meinte Meisner: „Es war genau das richtige Spiel, um mit der Frustration umzugehen. Ich glaube, dass es dort viele Situationen und Veränderungen gegeben hat, die positiv waren.“

Während die Hamburger im Eurocup aber nach wie vor auf einem Playoff-Platz liegen, trennen das Team in der BBL nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsrang. „Wir sind in einer Situation, wo wir von allen Seiten zu hören bekommen, wie scheiße es läuft. Und es läuft vieles scheiße“, räumte Meisner ein. „Das Problem ist, wie man mit dieser Situation umgeht. Der richtige Weg ist schwer zu finden. Wenn wir den gefunden hätten, hätten wir es schon verändert.“

Dass die Inselparkhalle vermutlich erneut mit 3400 Zuschauern ausverkauft sein wird, freut den Profi: „Es ist riesig, wenn die Fans mitziehen, weil wir in dieser Situation auch schon auf externe Energie angewiesen sind. Vor allem aber müssen wir uns füreinander freuen, füreinander da sein und auf die positiven Dinge schauen.“ Er stellte aber klar: „Wenn wir morgen gewinnen, heißt das ja nicht, dass jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist.“

