Walter zu Dopingfall Vuskovic: „Gibt berechtigte Zweifel“

Hamburg. Im Dopingfall von Mario Vuskovic vom Hamburger SV hofft HSV-Trainer Tim Walter weiter auf einen positiven Ausgang für seinen Spieler und spricht von „berechtigten Zweifeln“. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt hatte am Donnerstag nach dem zweiten Verhandlungstag entschieden, einen unabhängigen Sachverständigen zu beauftragen und für den 10. März einen weiteren Verhandlungstag angesetzt.

„Dass die Sache noch einmal in die Verlängerung geht, wirft ja noch mehr Fragen auf“, meinte Walter am Freitag und fügte mit Blick auf die Kritik am Ablauf der Dopingproben und deren Auswertung hinzu: „Da ist auch nicht alles so professionell, wie man sich das vorstellt.“

Der 47-Jährige betonte, dass der Verein den 21 Jahre alten Kroaten weiter unterstützt. „Grundsätzlich stehen wir zu Mario. Er ist mein Spieler, er ist unser Spieler.“, sagte Walter. „Wir tun alles dafür, dass da das Richtige entschieden wird und die Wahrheit ans Licht kommt.“ Man sehe ja, „wenn alles so klar wäre, wie es zu sein scheint, dann wäre ja schon ein Urteil gefällt.“

Vuskovic wird Doping mit dem Blutdopingmittel Erythropoetin (Epo) vorgeworfen. Er bestreitet das und beteuert seine Unschuld. Aktuell ist der Verteidiger gesperrt. Seine Rechtsanwälte hatten am Donnerstag vier Gutachten präsentiert, um den positiven Dopingtest des Kroaten am 16. September 2022 anzufechten. Vuskovic droht eine Sperre von vier Jahren. Er war im Sommer 2021 von Hajduk Split zum HSV gewechselt.

Das DFB-Sportgericht unter dem Vorsitz von Stephan Oberholz hat Jean-Francois Naud aus Kanada als Sachverständigen ausgewählt. Der HSV und Vuskovic' Rechtsvertreter kritisierten die Entscheidung für Naud. Sie zweifeln dessen Unabhängigkeit an, da dieser zum Expertenkreis der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gehört. In diesem Gremium sitzt auch der deutsche Laborleiter Sven Voss aus Kreischa, in dessen Labor der positive Epo-Befund festgestellt worden war. „Wir prüfen, ob wir dagegen vorgehen“, kündigte HSV-Justiziar Phillpp Winter in Frankfurt an.

Der vom DFB-Gericht engagierte Wissenschaftler Naud soll nicht nur mögliche Ungereimtheiten im Labor von Kreischa bewerten, sondern auch den ordnungsgemäßen Verlauf von der Probenentnahme über den Transport der Test-Gefäße bis ins Labor. Zudem soll er die nach A- und B-Probe noch vorhandene Restmenge an Urin für eine weitere Analyse nutzen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg