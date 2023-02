Bus kommt bei Leerfahrt von Straße ab und fährt gegen Baum

Ein Linienbus hängt nach einem Unfall in Schönberg an einem Baum.

Ein Busfahrer ist bei einer Leerfahrt in Schönberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei Ratzeburg am Freitagmittag sagte. Er wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.