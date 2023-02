AOK: Kleine Kinder verbringen viel Zeit an digitalen Geräten

Kiel (dpa/lno). Bereits im Alter von vier bis sechs Jahren verbringen viele Kinder in Schleswig-Holstein nach einer Erhebung der AOK viel Zeit vor digitalen Geräten wie Fernseher oder Laptop. An Wochentagen sei es bei 47 Prozent der Kinder mehr als eine halbe Stunde täglich, an Wochenenden sogar bei 78 Prozent. Das geht aus einer Elternbefragung im Rahmen der aktuellen AOK-Familienstudie hervor, wie die Krankenkasse am Freitag mitteilte.

Der tägliche Medienkonsum für Kinder in dieser Altersgruppe sollte den Angaben zufolge nach Expertenmeinung eine halbe Stunde nicht überschreiten. „Ein zu hoher und falscher Medienkonsum kann sich nachteilig auf die Gesundheit von Kindern auswirken“ warnte der Vorstandsvorsitzende der AOK Nordwest, Tom Ackermann. Das gelte vor allem dann, wenn darunter dauerhaft die Bewegung leide. „Wenn Mädchen und Jungen unbeaufsichtigt nicht altersgerechte Inhalte konsumieren, kann dies zudem Ängste bei den Kindern auslösen.“

Auch der tägliche digitale Medienkonsum bei Kindern in Schleswig-Holstein in der Altersgruppe von sieben bis zehn Jahren sei kritisch. Hier werde der von Experten empfohlenen Wert von einer Stunde täglich deutlich überschritten. 71 Prozent der befragten Eltern gaben an, dass ihre Kinder diese Werte am Wochenende deutlich überschreiten, unter der Woche seien es 26 Prozent.

Laut Angaben der aktuellen AOK-Familienstudie begrenzen weniger Erziehungsberechtigte die Bildschirmzeiten ihres Nachwuchses wie noch vor vier Jahren. 2018 hätten 86 Prozent der Eltern angegeben, ihren Kindern bis zum 14. Lebensjahr bei der Mediennutzung Grenzen zu setzen. 2022 waren es noch 76 Prozent. Bundesweit wurden 8500 Eltern von 4 bis 14 Jahre alten Kindern befragt.

