SPD fordert „Bildungsticket“ für junge Leute

Die SPD will jungen Menschen in Schleswig-Holstein zu einem günstigen Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr verhelfen. Eine Landtagsinitiative sieht die Einführung eines 365-Euro-Tickets für Schüler, Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende vor. Dies wären 30,40 Euro im Monat. Die Differenz zum 49-Euro-Deutschland-Ticket von 18,60 Euro soll das Land decken. Das Deutschland-Ticket soll zum 1. Mai starten. Ziel sei es, den öffentlichen Nahverkehr so attraktiv zu machen, dass junge Leute ihn nutzen und nicht das Auto, sagte der Verkehrspolitiker Niclas Dürbrook am Freitag.