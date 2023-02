Nach Raub an Neujahr: Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem schweren Raub in Hamburg-Stellingen hat die Polizei nun einen 25 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Er steht im Verdacht, am Neujahrsabend einen 28-Jährigen in einer Wohnung überfallen zu haben, teilte die Polizei Hamburg am Freitag mit. Der Tatverdächtige hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem Opfer unter dem Vorwand verabredet, sexuelle Leistungen in Anspruch zu nehmen.