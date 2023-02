Rauschgift im Postpaket: Drei Festnahmen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 26 Jahre alten Mann und eine 24 Jahre alte Frau wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Paares in Glückstadt sowie der Mutter des Tatverdächtigen in St. Margarethen (beide im Kreis Steinburg) seien insgesamt zwölf Pakete mit insgesamt 1,5 Kilogramm Cannabis, 1,3 Kilo Amphetamin, zwölf Gramm Kokain und etwas Ecstasy beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem konfiszierten die Beamten in der Wohnung des 26-Jährigen 62.000 Euro.