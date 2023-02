Auto rast gegen Ampel: Fahrer nur leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Osten hat ein Mann in der Nacht auf Freitag Glück im Unglück gehabt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, raste der 35-jährige Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Krausestraße zwischen Barmbek-Süd und Dulsberg gegen einen Ampelmast. Der Aufprall war laut polizeilichen Angaben so gewaltig, dass das Auto dabei in zwei Teile zerlegt wurde. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte man fest, dass er nur leicht verletzt war. Der Fahrer sei alkoholisiert gewesen und habe vermutlich unter Drogeneinfluss gestanden, hieß es. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst noch keine Angabe.