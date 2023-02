Towers-Coach trotz Niederlage zufrieden: „Haben gekämpft“

Die Veolia Towers Hamburg haben es versäumt, vor dem möglicherweise richtungsweisenden Spiel am Samstag gegen Bayreuth in der Basketball-Bundesliga ein Ausrufezeichen zu setzen. Zwar zeigte sich das abstiegsbedrohte Team von Trainer Benka Barloschky bei der 66:83-Niederlage im Eurocup-Spiel bei den London Lions am Mittwoch leicht verbessert, ließ aber zu viele Chancen ungenutzt.