Initiative gegen das Gendern könnte Volksentscheid werden

Ein Mitglied der Volksinitiative «Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung» unterschreibt den Antrag in der Rathausdiele.

Am Dienstag starte die Unterschriftensammlung gegen das Gendern in Ämtern und Behörden. 10.000 Unterschriften werden schnell gesammelt sein. In der Bürgerschaft dagegen dürfte das Thema dagegen zunächst keinen Erfolg haben, so die Bürgerschaftspräsidentin.