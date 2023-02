Hapag-Lloyd-Dividende bereits weitgehend verplant

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel hat die voraussichtlich milliardenschwere Dividendenzahlung der Containerreederei Hapag-Lloyd bereits weitgehend verplant. „Wir versuchen, die positiven Einmaleffekte der Hapag-Lloyd-Dividende in den Budgets von Stadt und Konzern zu verstetigen und nutzen sie im Zeitfenster 2023 bis 2026, um wichtige Investitionen in der Stadt tätigen zu können - vom Wohnungsbau, über den Schulbau, den Klimaschutz und die Mobilitätswende“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Dividende helfe auch bei der Kompensation der in der Pandemie entstandenen hohen Verluste beim ÖPNV, die in der Energiekrise fortdauerten und leider aufwüchsen.