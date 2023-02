Menschenbilder von Gabriele Münter im Bucerius Kunstforum

Sie gilt neben Paula Modersohn-Becker als bekannteste Vertreterin des Expressionismus in Deutschland: Gabriele Münter (1877-1962). Die Schau „Gabriele Münter. Menschenbilder“ im Bucerius Kunstforum in Hamburg legt den Fokus erstmals auf die Porträts, mit denen sich die Künstlerin in den Jahren 1899 bis 1940 intensiv beschäftigte, teilte das Kunstforum am Mittwoch mit. Zu sehen sind vom 11. Februar bis zum 21. Mai rund 80 Gemälde, Druckgrafiken, Zeichnungen und Fotografien.