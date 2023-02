Ein Toter bei Verkehrsunfall nahe Brunsbüttel

Bei einem Verkehrsunfall zwischen St. Michaelisdonn und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sind ein 36-jähriger Mann tödlich und ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Die beiden Männer befanden sich laut Polizeiinformationen von Mittwoch am Dienstagabend auf der Fahrbahn der L138 und wurden dort von einem Auto erfasst. Der 36-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zustand oder der Identität des Unfallfahrers machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.