Polizei fasst mutmaßlichen Messerstecher

Einen Tag nach dem Messerangriff auf einen 34-Jährigen im Hamburger Stadtteil St. Georg hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Zivilfahnder hätten den 42-Jährigen am Montagnachmittag im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofs dingfest gemacht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Mordkommission hatte den 42-jährigen Libanesen bereits kurz nach der Tat im Verdacht. Die Staatsanwaltschaft Hamburg habe daraufhin beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Mann erwirkt.

Der 42-Jährige wird verdächtigt, einem 34-Jährigen am Sonntagmorgen mit einem Messer ins Gesicht und den Hals gestochen zu haben und anschließend geflüchtet zu sein. Das schwer verletzte, aber nicht in Lebensgefahr schwebende Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Erste Hinweise hatten bereits darauf hingedeutet, dass sich Täter und Opfer kannten, wie es hieß.

