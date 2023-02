Schifffahrt Deutschlands größtes Schiffsregister in Hamburg wächst

Das Containerschiff "Mol Treasure" liegt am Terminal am Burchardkai.

Deutschlands größtes Schiffsregister - in dem unter anderem Eigentumsverhältnisse und Hypotheken dokumentiert sind - wächst. Nachdem Berlin und Brandenburg bereits 2021 ihre Register an Hamburg übertrugen, sollen Bayern, Baden-Württemberg und Hessen folgen, wie die Justizbehörde am Dienstag mitteilte. Bislang führe das seit 2020 digital abrufbare Register gut 7000 eingetragene Schiffe und Schiffsbauwerke.