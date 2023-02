Kiel trauert um Erdbebenopfer in türkischer Partnerprovinz

Das verheerende Erdbeben vom Montag hat auch viele Häuser in Kiels Partnerprovinz Hatay im Süden der Türkei zerstört. Als Zeichen der Anteilnahme wehten die Fahnen am Kieler Rathausbalkon am Dienstag auf halbmast. „Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei den Menschen in Hatay und den anderen Erdbebengebieten“, erklärte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). „Wir trauern mit den Angehörigen und wollen alles uns Mögliche tun, um Hilfe zu organisieren.“ Kämpfer rief zu Spenden auf.