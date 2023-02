Unterdurchschnittliche Ernte von Heidelbeeren und Himbeeren

Die Landwirte in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr nur unterdurchschnittliche Erträge bei Himbeeren und Heidelbeeren im Freiland erzielt. Ein Grund für die geringeren Ernteerträge sei die Witterung gewesen, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Infolge einer langen trockenen Phase verdorrten demnach vor allem in der zweiten Hälfte der Erntesaison viele Früchte an den Sträuchern.