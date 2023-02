Trainer Rapp warnt vor Lautern: Brauchen nicht viele Chancen

Holstein Kiel steht vor einer der aktuell schwersten Aufgaben der 2. Fußball-Bundesliga. Die Norddeutschen treten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern an. Der Aufsteiger ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat als Tabellenvierter vor Beginn des 19. Spieltages die Aufstiegsränge im Blick. „Sie brauchen nicht viele Chancen, um Tore zu schießen“, sagte Kiels Trainer Marcel Rapp. Das Hinspiel in Kiel endete 2:2.