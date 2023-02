Hallenhockey-DM: Hamburger Teams gegen Favoriten gefordert

Die beiden Hamburger Herren-Teams stehen bei der Endrunde um die 61. deutsche Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt am Main am Wochenende vor großen Herausforderungen in ihren Halbfinals. „Als Favorit sehe ich uns nicht“, sagte Trainer Sebastian Biederlack vom Club an der Alster mit Blick auf das Duell am Samstag (18.45 Uhr) gegen Vorjahresfinalist Berliner HC. Er betonte zugleich: „Wir sind gut gerüstet und vorbereitet.“