Training ohne Walter: Bei Beisetzung von Co-Trainer Ulrich

HSV-Trainer Tim Walter hat am Freitag das Training des Hamburger Fußball-Zweitligisten seinen Co-Trainern überlassen. Der 47-Jährige nahm an der Beisetzung seines langjährigen Assistenten und Freundes Rainer Ulrich teil, wie der HSV via Twitter mitteilte. Der ehemalige Profi des Karlsruher SC war am 9. Januar im Alter von 73 Jahren gestorben.