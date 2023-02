100 Kilogramm Marihuana in Hamburg-Altona gefunden

Knapp 100 Kilogramm Marihuana hat die Polizei in Hamburg Altona-Nord sichergestellt. Einen 29-Jährigen und seinen mutmaßlichen 25-jährigen Komplizen nahm die Polizei am Donnerstag fest, wie sie am Freitag mitteilte. In einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses lagerte das Marihuana, welches die beiden Männer am Donnerstag vermutlich wegbringen wollten. Der 29-jährige Hauptverdächtige kam in ein Untersuchungsgefängnis und kommt vor den Haftrichter. Der 25-Jährige kam wegen eines Mangels an Haftgründen frei.