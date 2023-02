Kräftiger Überschuss im Kieler Landeshaushalt

Blick in den Plenarsaal des Landtags von Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein hat das Haushaltsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen mit einem strukturellen Überschuss von 920 Millionen Euro abgeschlossen. Wie Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag mitteilte, flossen 1,3 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen als geplant in die Landeskasse. Der positive Abschluss ermögliche es, die Inanspruchnahme des Corona-Notkredits um rund 3,2 Milliarden Euro zu verringern. Den Notkredit hatte der Landtag 2020 in Höhe von 5,5 Milliarden Euro bewilligt.